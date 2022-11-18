На «Казаньоргсинтезе» начал действовать обновленный формат медобслуживания сотрудников

В центрах здоровья осуществлять прием будут цеховые врачи, физиотерапевт и фельдшеры. Фото: kazanorgsintez.ru

На ПАО «Казаньоргсинтезе» запустили современный формат медобслуживания персонала. Сотрудники предприятия могут получить консультации специалистов и проверить здоровье без отрыва от работы. Также у них теперь есть возможность завести больничные листы без посещения поликлиники.

Кроме того, обновленный формат обеспечит постоянную доступность плановой и неотложной медпомощи, повысит качество диагностики и профилактики.

Отметим, после реконструкции в «Казаньоргсинтезе» открыли два центра здоровья, оснащенных новейшим оборудованием. Там работают цеховые врачи, физиотерапевт и фельдшеры, сообщают в пресс-службе предприятия.

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