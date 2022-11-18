Во время снегопада на дорогах в Казани образовались 9-балльные пробки

На данный момент движение в городе по-прежнему затруднено, но не так сильно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром в пятницу, 18 ноября, сразу в нескольких районов Казани на дорогах образовались пробки в 9 баллов. Не исключено, что причиной затрудненного движения стал снегопад, который шел в городе с ночи.
По данным «Яндекс.Карты», заторы наблюдались на улицах Салимжанова, Тукая, Фучика, Пушкина, Татарстан, Зорге, Гвардейская, Кутуя, Гоголя, а также на Проспекте Победы и проспекте Ямашева.
На данный момент движение в городе по-прежнему затруднено, но не так сильно.
Напомним, ранее Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном ухудшении погоды и похолодании до -17 градусов.
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