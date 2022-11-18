В Татарстане отцу Героя России Дамира Исламова отремонтировали дом

Средства на работы были выделены из бюджета Татарстана. Фото: leninogorsk.tatarstan.ru

В Лениногорске отцу Героя России Дамира Исламова отремонтировали жилье. Строители не только обновили фундамент и фасад дома, заменили стеклопакеты, двери и кровлю, но и установили во дворе новый забор и уложили брусчатку, сообщает пресс-служба района.

Отметим, что в мае глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение оказать поддержку родным и близким бойца. Тогда мать Дамира попросила его обновить дам, в котором проживает отец солдата Назир Исламов. Деньги на эти цели были выделены из бюджета республики.

Ранее на территории Казанского танкового училища открыли бюст Исламова. Также на фасаде одной из жилых высоток во 2-м Военном городке столицы Татарстана появилось его изображение.

Дамир Исламов погиб в ходе спецоперации на Украине 7 марта. Экипаж его танка вступил в бой с пятью машинами противника, уничтожил четыре из них, но после был подбит.

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