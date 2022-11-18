800 семей мобилизованных татарстанцев воспользовались бесплатными услугами связи

Один из татарстанских операторов связи для реализации помощи семьям мобилизованных выделяет порядка 500 тысяч рублей ежемесячно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 17 октября родственникам мобилизованных жителей Татарстана начали предоставлять бесплатные услуги связи. Воспользоваться ими смогли уже 800 семей. Большинство из них - из Альметьевска, Елабуги и Набережных Челнов, сообщает один из операторов связи республики.

Для того, чтобы родные бойцов могли пользоваться связью бесплатно, компания ежемесячно выделяет порядка 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что мобилизованных татарстанцев освободили от уплаты аренды государственного имущества. Это касается как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

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