В Татарстане молодые и социальные бизнесмены получат гранты на 47 миллионов рублей

Эти гранты можно потратить, в частности, на аренду или ремонт помещений, покупку оборудования и оплату ЖКУ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2022 году на получения денежных грантов в качестве поддержки в Татарстане социальными и молодыми предпринимателями (до 25 лет) было подано 129 бизнес-проектов. Конкурсная комиссия завершила оценку этих заявок.

- Размер софинансирования каждого выбранного проекта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Для получения этих денег предприниматель должен сам вложить в свой проект не менее 25% от общей суммы. Гранты можно потратить, в частности, на аренду или ремонт помещений, покупку необходимого для дела оборудования, оплату ЖКУ, - рассказали в Минэкономики Татарстана.

Там, также отметили, что для грантополучателей, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, продлили сроки реализации бизнес-проектов, а также отменили штрафы за изменение сроков или условий освоения самих грантов.

Отметим, что данная поддержка в виде денежных грантов проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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