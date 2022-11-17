Гидрометцентр Татарстана сообщил о существенном ухудшении погоды и похолодании до -17 градусов

После снега и метели в Татарстане серьезно похолодает. Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в республике, как и на всей Европейской территории России, установилась неустойчивая погода, с резкими и значительными колебаниями атмосферного давления, а также температуры. После чего ситуация начала было выравниваться, как сообщение Гидрометцентра Татарстана вновь приводит жителей республики в уныние – в предстоящие двое суток погода существенно ухудшится. А все из-за влияния юго-западного циклона с его фронтальными разделами.

Будет все, и метель с ухудшением видимости, и сильный снег с ветром до 19 м/с, а также снежная каша и гололедица на дорогах. Что же касается температуры воздуха, то ночью она будет в пределах от -2 до -8 градусов, а днем - от 0 до -5 градусов.

Но, как оказалось, это только начало. Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, после пятницы и субботы в республику с севера придет антициклон. Атмосферное давление повысится, и осадки прекратятся уже в воскресенье, 20 ноября. Вот только вместе с этим серьезно похолодает. Так, ночью ожидается от -8 до -13 градусов, а при прояснениях и все -17 градусов, а днем – от -4 до -10 градусов.

Отмечается, что такая морозная погода без снега будет наблюдаться и в начале следующей недели.

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