Рак легких чаще выявляют у мужчин, чем у женщин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарстане за 2021 год выявили более 1,5 тысячи пациентов с раком легких. В 80% случаев это курящие люди. Об этом на пресс-конференции рассказал врач-онколог республиканского клинического онкодиспансера Марат Бакиров.

По его словам, 70% болеющих раком легких - это мужчины, 30% - женщины. Врач-онколог отметил, что у женщин, которые не курят, чаще выявляют рак, если их супруги или молодые люди имеют эту пагубную привычку.

Специалист также отметил, что возраст заболевших сильно снижается. В настоящее время раком легких страдают пациенты от 30 до 59 лет.

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