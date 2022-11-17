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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 14:52

В колонии Татарстана раскрыли ячейку экстремистской организации АУЕ*

Обвиняемые смотрели за игроками в карты, вымогали деньги и вели учет «общака»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Насаждением "воровских законов" в исправительном учреждении занимались три человека, вскоре все они предстанут перед судом.

Насаждением "воровских законов" в исправительном учреждении занимались три человека, вскоре все они предстанут перед судом.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

Завершено расследование уголовного дела об организации в исправительной колонии ячейки экстремистской организации АУЕ*. Все его материалы уже направлены на рассмотрение суда, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Перед законом предстанут трое осужденных, которых также обвиняют в вымогательстве, - отметили в ведомстве.

По версии следователей, отбывая наказание за другие преступления, фигуранты дела создали в колонии ячейку экстремистской организации АУЕ*. Они вели надзор за осужденными, которые играли в карты, «общака», разъясняли «воровские законы» и всячески пропагандировали негативное отношение к охранникам.

Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники угрозами о расправе заставили одного из осужденных отдать им 540 тысяч рублей.

*запрещенная не территории России экстремистская организация

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