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НовостиОбщество17 ноября 2022 15:43

В Татарстане футбольная команда из Бразилии перечислила миллион рублей местному отделению Специальной Олимпиады

Спортсмены выиграли денежный приз на «Фиджитал играх»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Бразильская команда также сыграла товарищеский матч с воспитанниками школы-интерната.

Бразильская команда также сыграла товарищеский матч с воспитанниками школы-интерната.

Футбольная команда из Бразилии Tamo Junto победила на казанских «Фиджитал играх» (когда киберспорт объединяют с реальными состязаниями - Ред.) и перечислила свой приз в сумме одного миллиона рублей республиканскому отделению Специальной Олимпиады. Полученные средства потратят на покупку спортивного инвентаря и экипировки для специальных школ, отмечает председатель отделения Лариса Парфенова.

Кроме того, бразильские футболисты сыграли товарищеский матч с ребятами из казанской школы-интерната №1, которые представят республику на «Единых играх» Специальной Олимпиады 2023 года, и спортсменами с особенностями интеллектуального развития из клуба «Добрыня».

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