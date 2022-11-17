В Татарстане футбольная команда из Бразилии перечислила миллион рублей местному отделению Специальной Олимпиады

Бразильская команда также сыграла товарищеский матч с воспитанниками школы-интерната.

Футбольная команда из Бразилии Tamo Junto победила на казанских «Фиджитал играх» (когда киберспорт объединяют с реальными состязаниями - Ред.) и перечислила свой приз в сумме одного миллиона рублей республиканскому отделению Специальной Олимпиады. Полученные средства потратят на покупку спортивного инвентаря и экипировки для специальных школ, отмечает председатель отделения Лариса Парфенова.

Кроме того, бразильские футболисты сыграли товарищеский матч с ребятами из казанской школы-интерната №1, которые представят республику на «Единых играх» Специальной Олимпиады 2023 года, и спортсменами с особенностями интеллектуального развития из клуба «Добрыня».

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