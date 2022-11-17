В Чувашии тарифы на коммунальные услуги вырастут максимум на 11%

Для Чувашии на декабрь 2022 года повышение тарифов на коммунальные услуги установлены в размере 9%. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Чувашии повышение тарифов на газ, воду и тепло перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Максимальное изменение размера платы граждан будет ограничено индексом 11%, сообщает пресс-центр Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам.

Согласно данным, для региона на декабрь 2022 года повышение тарифов на коммунальные услуги установлены в размере 9%, а в 2023 году - 0%. А предельное допустимое отклонение в декабре 2022 года составит в размере 2%, в 2023 году - 0%.

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