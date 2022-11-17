В Татарстане годовой план по вводу жилья перевыполнили на 8,5%

По состоянию на 17 ноября 2022 года в Татарстане введено в эксплуатацию почти 3 тысячи квадратных метров жилья. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Татарстане на 8,5% перевыполнили план на 2022 год по введению в эксплуатацию жилья. Так, республика по соответствующему показателю занимает пятое место в России, а по Приволжскому федеральному округу - первое. Об этом 17 ноября на пресс-конференции сообщил замглавы Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев.

- По состоянию на 17 ноября 2022 года уже введено в эксплуатацию 2 990,1 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 108,5% от годового плана, - рассказал он.

Ильшат Гимаев также подчеркнул, что в Татарстане к 2030 году хотят возвести 28,4 миллиона квадратных метров жилья. Он также высказался о готовности республиканского ведомства выступить за продление льготной ипотеки на 2023 год.

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