В Татарстане с лета 2022 года продажи квартир в новостройках упали на 28%

В Татарстане занимаются строительством 110 застройщиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с лета 2022 года продажи жилья в новостройках упали на 20-28%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы Минстроя республики Ильшат Гимаев.

По словам Гимаева, всего в регионе строительством занимаются 110 компаний. Сейчас они возводят 217 многоквартирных домов общей площадью 2,1 тысячи квадратных метров. Все эти объекты в основном строятся только в рамках проектного финансирования. Это значит, что покупатели будущего жилья застрахованы от всех форс-мажорных обстоятельств.

Отметим, застройщики надеются, что система государственной поддержки, которая касается льготной, семейной и сельской ипотеки сыграют положительную роль в ситуации на первичном рынке недвижимости.

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