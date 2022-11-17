Минстрой Татарстана готов выступить за продление льготной ипотеки на 2023 год

Ранее замглавы Минфина России заявил, что льготную ипотеку планируют завершить к концу 2022 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана готово обратиться к федеральным органам власти с просьбой продлить льготную ипотеку на 2023 год. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ведомства Ильшат Гимаев.

По его словам, льготная ипотека позволит сохранить рынок первичного жилья. Тем более в настоящее время наблюдается некоторый спад продаж квартир, а отсутствие льготной ипотеки может лишь усугубить ситуацию.

Напомним, программу льготной ипотеки запустили весной 2020 года для поддержки рынка жилья и населения в пандемию COVID-19. Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что выдачу льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках планируют завершить к концу декабря 2022 года.

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