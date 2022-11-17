Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили 60 тонн гуманитарной помощи

Необходимым продовольствием и оборудованием обеспечил жителей Лисичанска Исполнительный комитет Набережных Челнов. Фото: мэрия Набережных Челнов

Из Набережных Челнов в Лисичанск отправили гуманитарный груз на сумму 6,7 миллиона рублей. Всего в путь двинулись три грузовика с 60 тоннами продовольствия и вещей первой необходимости, сообщает мэрия города.

Данные машины везут продукты для полевой кухни для волонтеров, которые обеспечивают горячим питанием жителей города. Также власти Набережных Челнов и местные предприниматели передали им 200 газовых горелок и 60 профессиональных термосов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram