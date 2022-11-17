Жителя Казани задержали при попытке перебросить наркотики в колонию с помощью арбалета

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба УФСИН по Татарстану

Сотрудники исправительной колонии №2 в Казани задержали 27-летнего молодого человека, который, по их данным, хотел передать заключенным наркотики. Пакетик с запрещенным веществом общей массой 33,9 грамма он собирался переправить через забор на режимную территорию с помощью арбалета, говорят в УФСИН по Татарстану.

Задержанный парень вместе с обнаруженными при нем наркотиками был передан полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram