Во время ледостава на водоемах Татарстана выставят десять спасательных постов

Тех, кто выйдет на лед толщиной менее семи сантиметров, будут штрафовать. Фото: Иван ВИСЛОВ

На водоемах Татарстана установят десять спасательных постов. Это необходимо для обеспечения безопасности людей на воде в период становления ледяного покрова, сообщили в МЧС Татарстана.

Так, в пятницу, 18 ноября, первые посты выставят в Мензелинском и Лаишевском районах республики, а 19 числа - в Казани и Лаишево.

За безопасностью на воде также будут следить сводные мобильные группы и патрули на судах на воздушной подушке. Нарушителям, выходящим на лед толщиной менее семи сантиметров, грозит штраф в размере до 1,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее МЧС республики призвало местных жителей рыбачить исключительно у спасательных постов.

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