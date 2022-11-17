Директор казанского ООО «СТТ» подозревается в неуплате около 100 миллионов рублей налогов

Более подробные обстоятельства преступления устанавливаются следователями. Фото: Анастасия ОСИПОВА

44-летний директор и учредитель казанского ООО «СТТ» подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 99,4 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по материалам УФНС по Татарстану.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 годы предприниматель вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные данные о фиктивных взаимоотношениях с 44 контрагентами, что помогло ему уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль организаций.

- На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по республике.

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