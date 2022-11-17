Казанский «маньяк на велосипеде» Игорь Птицин хочет обжаловать свой пожизненный приговор

Мужчина причастен к нападениям на женщин, которые происходили в городе с 2009 по 2017 годы. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Приговоренный к пожизненному заключению казанский «маньяк на велосипеде» Игорь Птицин решил обжаловать свой приговор. Его адвокат уже направила все необходимые для этого документы в суд.

Защита считает, что при вынесении вердикта не были учтены проблемы подсудимого со здоровьем, сообщили «Комсомолке» в Верховном суде Татарстана.

Напомним, 28 октября Птицин был приговорен не только к пожизненному заключению, но также к принудительному лечению у психиатра и выплате родным потерпевших пяти миллионов рублей.

Установлено, что мужчина причастен к нападениям, которые происходили в Казани с 2009 по 2017 годы. Одна молодая женщина и две девочки-подростка были убиты. Четверым потерпевшим удалось выжить, но здоровью двух из них был причинен тяжелый вред.

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