Минниханов поздравил жительницу Казани, победившую на конкурсе «Библиотекарь года – 2022»

Женщина работает в Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Фото: мэрия Казани

Жительница Казани Гелюся Закирова стала лучшим тифлобиблиотекарем на всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2022». С победой ее поспешил поздравить глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Работа этих специалистов, как правило, не видна. Но именно благодаря им слепые и слабовидящие татарстанцы читают книги, смотрят спектакли. Чын күнелдэн жинуегез белэн котлыйм! (Поздравляю вас от всей души – Ред.), - написал он в своем telegram-канале.

Известно, что Закирова начала свою карьеру в Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих с должности библиотекаря, а на данный момент возглавляет отдел организационно-методической и библиографической деятельности.

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