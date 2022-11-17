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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:28

Минниханов поздравил жительницу Казани, победившую на конкурсе «Библиотекарь года – 2022»

Гелюся Закирова стала лучшим тифлобиблиотекарем России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Женщина работает в Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Фото: мэрия Казани

Женщина работает в Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Фото: мэрия Казани

Жительница Казани Гелюся Закирова стала лучшим тифлобиблиотекарем на всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2022». С победой ее поспешил поздравить глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Работа этих специалистов, как правило, не видна. Но именно благодаря им слепые и слабовидящие татарстанцы читают книги, смотрят спектакли. Чын күнелдэн жинуегез белэн котлыйм! (Поздравляю вас от всей души – Ред.), - написал он в своем telegram-канале.

Известно, что Закирова начала свою карьеру в Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих с должности библиотекаря, а на данный момент возглавляет отдел организационно-методической и библиографической деятельности.

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