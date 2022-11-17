Экс-следователя из Набережных Челнов осудили за злоупотребление должностными полномочиями

Гособвинение запрашивало для мужчины 8 лет колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-следователь Следственного отдела по Набережным Челнам Ахмед Раджабов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к двум годам условно. Однако гособвинение, которое запрашивало для мужчины восемь лет колонии, решило обжаловать приговор, сообщают «Челнинские известия».

Отметим, что изначально Раджабову вменяли получение взятки за возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении невиновного. После были выявлены факты его махинаций с деньгами. Однако в ходе расследования обвиняемый предъявил расписки, согласно которым брал средства в долг, хотя и не возвращал их вовремя. А потому дело было переквалифицировано.

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