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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:27

С начала года в Татарстане построили и обновили 59 общественных пространств

Вместе с тем в республике привели в порядок более 1,2 тысячи дворов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Среди прочих работы коснулись Казани, Набережных Челнов и Альметьевска.

Среди прочих работы коснулись Казани, Набережных Челнов и Альметьевска.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2022 года в Татарстане построили и обновили 59 общественных пространств. Кроме того, в республике привели в порядок 1 212 дворов. Такие цифры 17 ноября сообщили в правительстве региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в парках и скверах Казани установили новое спортивное оборудование, урны и скамейки. В некоторых местах также отремонтировали пешеходные дорожки.

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