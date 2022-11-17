Завершен ремонт дороги на подъезде к Арску, на который потратили 215 миллионов рублей

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

Завершен капремонт дороги «Подъезд к г. Арск с южной стороны». Речь идет об участке протяженностью в 4,53 километра в Арском районе, на восстановление которого ранее было выделено 215 миллионов рублей.

Среди прочего дорожники заменили асфальт, укрепили обочины щебнем, переустроили линии электропередач, нанесли дорожную разметку, а также установили дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, сообщает пресс-служба Минтранспорта Татарстана.

Отметим, что работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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