Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильной метели

При метели видимость ухудшится до одного километра и менее. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже с 18.00 17 ноября на территории республики ожидается сильная метель с ухудшением видимости до одного километра и менее, такой же снегопад, ветер с порывами до 18 м/с. На дорогах во время ненастья образуются снежные заносы и гололедица, предупреждает Гидрометцентр Татарстана. Там также отметили, что улучшение погоды возможно только после 18.00 18 ноября.

Напомним, по последним прогнозам, в эту пятницу температура воздуха днем будет в пределах от 0 до -7 градусов, а снег и метель в Татарстане продержаться минимум до субботы, 19 ноября.

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