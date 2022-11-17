«Открытие Авто»: каждый четвертый автовладелец готов сменить автомобиль ради более дешевых автозапчастей

Банк «Открытие»

По результатам опроса* «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») четверть российских автовладельцев рассматривают возможность смены автомобиля ради более дешевых комплектующих и расходников. При этом три четверти автомобилистов готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов. Среди основных причин – перманентный рост цен на запчасти, который большинство опрошенных прогнозируют и дальше.

Согласно исследованию, половина (52%) автовладельцев не готовы сменить автомобиль, чтобы покупать более дешевые запчасти: в том числе 61% респондентов на Дальнем Востоке, 58% петербуржцев и 52% жителей Южного федерального округа. При этом каждый четвертый российский автолюбитель (24%) допускает такую возможность, чаще других - жители Приволжского (29%) и Центрального (26%) федеральных округов. Мужчины (26%) чаще готовы к смене ТС с целью удешевления стоимости запчастей по сравнению с женщинами (21%).

Также выяснилось, что почти три четверти автомобилистов (72%) готовы отказаться от оригинальных запчастей в пользу дубликатов: наиболее высока эта доля в Санкт-Петербурге (79%). Не готовы отказаться от оригинальных автодеталей 28% опрошенных: больше всего на Северном Кавказе (46%) и Дальнем Востоке (37%).

Половина опрошенных предпочитают приобретать запчасти в онлайн-магазине (52%): этот способ покупки чаще выбирали автовладельцы в Московском регионе и на Урале (по 59%). Более трети автолюбителей (37%) покупают автозапчасти в офлайн-магазинах, преимущественно так делают жители Северного Кавказа (46%). Треть респондентов (30%) приезжают для покупки запчастей на авторынки, которые наиболее популярны у жителей Дальнего Востока (51%) и Северного Кавказа (46%).

Каждый четвертый автовладелец (25%) покупает запчасти у автодилеров, 16% пользуются авторазборами, а 4% заказывают за границей. Интересно, что последние два способа приобретения деталей наиболее популярны на Дальнем Востоке: именно в этом регионе в 2 раза больше, чем в среднем по России, автовладельцев (33%), выбирающие запчасти на авторазборах, и в 4 раза (17%) больше тех, кто заказывает детали за рубежом. И наконец, 12% российских автомобилистов отдают выбор и заказ автозапчастей на откуп специалистам автосервисов, где проходят ТО и ремонт.

Большинство опрошенных отметили подорожание цен на автозапчасти за последний год: 71% охарактеризовали рост цен как «сильный», 25% - как «умеренный». При этом 9 из 10 автовладельцев (87%) прогнозируют дальнейший рост цен до конца года: каждый третий (33%) - на 5-10%, каждый четвертый (27%) – на 10-15%, каждый пятый (17%) – на 15-25%, еще 7% ждут значительного скачка цен на 25-50%, а 4% опрошенных - более чем на 50%. Наиболее пессимистичны в этом отношении жители Северного Кавказа: 94% автовладельцев ждут новых ценников к концу года. Только 13% российских автовладельцев не ожидают дальнейшего роста цен на запчасти в 2022 году.

*Опрос проведен экспертами «Открытие Авто» с 17 по 23 октября 2022 года по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

СПРАВКА

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).