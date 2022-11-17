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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:02

В Казани подземный переход на перекрестке Ямашева-Адоратского отремонтируют за 12,6 миллиона рублей

Деньги на это выделят из бюджета Татарстана
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Ремонтные работы должны завершить до 31 мая 2023 года.

Ремонтные работы должны завершить до 31 мая 2023 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На перекрестке проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Казани отремонтируют подземный пешеходный переход. На эти цели из бюджета Татарстана планируетсят выделить более 12,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документации проекта отмечается, что деформационные швы между блоками тоннелей пропускают грунтовые воды. А замерзание воды в водоотводном лотке приводит к образованию наледи на тротуарах и влияет на безопасность пешеходов.

Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Подрядчик, который будет выбран посредством аукциона, должен завершить работы до 31 мая 2023 года.

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