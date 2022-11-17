В Казани подземный переход на перекрестке Ямашева-Адоратского отремонтируют за 12,6 миллиона рублей

Ремонтные работы должны завершить до 31 мая 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На перекрестке проспекта Ямашева и улицы Адоратского в Казани отремонтируют подземный пешеходный переход. На эти цели из бюджета Татарстана планируетсят выделить более 12,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документации проекта отмечается, что деформационные швы между блоками тоннелей пропускают грунтовые воды. А замерзание воды в водоотводном лотке приводит к образованию наледи на тротуарах и влияет на безопасность пешеходов.

Заказчиком выступает «Главтатдортранс». Подрядчик, который будет выбран посредством аукциона, должен завершить работы до 31 мая 2023 года.

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