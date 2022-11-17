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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:38

В Казани сын отрубил топором палец матери и покончил с собой

Женщина также была жестоко избита
Лев ИЛОНОВ
Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.

Пострадавшая женщина сейчас находится в больнице.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 16 ноября в квартире на седьмом этаже одного из домов на улице Фучика 23-летний безработный сильно поссорился со своей 55-летней матерью. Скандал разгорелся нешуточный. Сын схватил топор и начал им избивать родительницу. В итоге даже отрубил ей палец на руке. С этой травмой и проломленным черепом женщину доставили в больницу, сообщил КП-Казань собственный источник в правоохранительных органах.

Также, по данным источника, после того, как мать госпитализировали, ее сын покончил с собой. Его тело нашли около дома, где он проживал.

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