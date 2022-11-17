После спада в Татарстане вновь начало расти число выявляемых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни продолжает составлять 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 103 новых случая COVID-19, госпитализировали 29 зараженных и выписали 87 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 17 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 189 424 человек, 186 435 из которых выздоровели, а 2 006 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 на данный момент составляет 3,9%.

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