В театре имени Качалова началась декада лучших спектаклей к 75-летнему юбилею художественного руководителя

Фото: пресс-служба театра им.В.И.Качалова

27 ноября 75-летний юбилей отметит художественный руководитель-директор Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова, народный артист России и Татарстана, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Славутский.

До 25 ноября на сцене театра ежедневно будут представлены спектакли Александра Славутского. В рамках «Декады лучших спектаклей» - спектакли, завоевавшие награды и представлявшие русское драматическое театральное искусство на международных фестивалях: «Глумов» А.Н.Островского, «Пиковая дама» А.С.Пушкина, «Скрипач на крыше» Д.Бока и Д.Стайна, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Пьер-Огюстена Бомарше, «Роковые яйца» Михаила Булгакова, «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена, «Дядюшкин сон» Ф.М. Достоевского, «Филумена Мартурано, или Брак по-итальянски» Эдуардо Де Филиппо, «Дракон» Евгения Шварца, «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Васса» Максима Горького, «Вишневый сад» А.П.Чехова.

Завершением декады лучших спектаклей станет юбилейный вечер 27 ноября на Основной сцене театра.

В фойе-атриуме театра работает фотовыставка «Моя жизнь-театр». Это фотохроника, длиною в несколько десятилетий, включая кадры, которые представлены широкой публике впервые: детство, отрочество, юность, взросление и театр… Театр, который стал для Александра Славутского делом всей жизни. Театр, где каждый даже самый трагический его спектакль — это разговор о любви, о добре, о радости и счастье жить.

Фото: пресс-служба театра им.В.И.Качалова

В экспозиции уникальные кадры, охватывающие периоды театральной жизни Александра Славутского не только в Казани, но и ранее не публиковавшиеся фотосвидетельства челябинского, читинского, ростовского периодов творческой биографии режиссера, фото из личного архива с соратниками, друзьями, коллегами и самыми близкими.

Фото: пресс-служба театра им.В.И.Качалова

Фотовыставка открыта для зрителей Основной сцены театра с 17.00 и во время антракта.