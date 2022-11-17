В апреле 2023 года в Татарстане откроют первый в России бондовый склад

Утверждается, что создание подобного объекта ускорит развитие в регионе интернет-торговли. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 апреля 2023 по 1 апреля 2024 года в Татарстане будет проводиться эксперимент по покупке товаров через интернет с использованием бондового склада. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

- Создание бондового склада позволит значительно сократить срок доставки товара покупателю, - утверждает Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Фарид Абдулганиев.

По словам бизнес-омбудсмена, еще в июле 2020 года глава региона Рустам Минниханов обратился к Мишустину, заявив о готовности Татарстана участвовать в создании первого в стране бондового склада. В своем обращении он отметил, что отсутствие такого объекта затормаживает развитие интернет-торговли.

Контролировать эксперимент будут Министерство финансов России, Минэкономразвития страны и Росаккредитация.

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