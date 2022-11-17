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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:15

Власти Казани выкупят все квартиры в одном из домов по улице Каспийская

Также ими будет изъят земельный участок, на котором стоит двухэтажка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
После того, как все жильцы съедут, объект снесут.

После того, как все жильцы съедут, объект снесут.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Власти Казани собираются выкупить квартиры в доме №12 по улице Каспийская, а также земельный участок, на котором находится эта двухэтажка. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Изъятию подлежат 10 помещений в восьми квартирах. После того, как люди оттуда съедут, дом снесут.

На данный момент проводится оценка рыночной стоимости жилья.

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