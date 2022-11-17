Власти Казани выкупят все квартиры в одном из домов по улице Каспийская

После того, как все жильцы съедут, объект снесут. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Власти Казани собираются выкупить квартиры в доме №12 по улице Каспийская, а также земельный участок, на котором находится эта двухэтажка. Соответствующее постановление опубликовано в электронном сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Изъятию подлежат 10 помещений в восьми квартирах. После того, как люди оттуда съедут, дом снесут.

На данный момент проводится оценка рыночной стоимости жилья.

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