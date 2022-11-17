Манэ, Сальсабиль, Дастан и Арэль: какими еще необычными именами называют своих детей жители Набережных Челнов

С начала года в татарстанском автограде на свет появились 232 малыша. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в Набережных Челнах на свет появились 232 ребенка. Управление ЗАГС города поделилось списком самых необычных имен, которые родители дали своим новорожденным малышам Так, например, на свет появились мальчики, которых назвали Тиан, Каин, Ким, Марлен, Рамзэс, Ранвир, Дастан, Зейн, Аурел, Ансель, Тео и Арэль.

Что касается девочек, то некоторые из них получили такие редкие имена, как Манэ, Виринея, Алетта, Мариника, Лиса, Луна, Виланель, Илайда, Сальсабиль, Авигея, Фрея, Кассандра, Инея, Хумай и Таймия.

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