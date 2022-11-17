В одной из школ Набережных Челнов назревает скандал из-за внешнего вида подростков

Директор учебного учреждения утверждает, что у них оценивается в первую очередь успеваемость ребят. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Набережных Челнов заявила, что ее сына – ученика восьмого класса школы №18 – подвергают давлению из-за его внешнего вида. Дело в том, что у мальчика длинные волосы, а также проколоты ухо и бровь.

По словам женщины, их с ребенком даже вызывали на штаб профилактики, где присутствовал специалист ПДН. Там утверждали, что подросток плохо учится, тогда как его классный руководитель считает, что с успеваемостью у мальчика все хорошо.

- Это мой ребенок, я буду отстаивать его права. Это его стиль и имидж. Мне сказали, что якобы дети вызывают опасения. Но где тогда психологи? Они, получается, не работают… Хотя в течение года можно с каждым ребенком побеседовать. Но в итоге меня не услышали. Это школа, где дети приходят и получают знания. А давлением их только отторгают. Они могут рекомендовать снимать пирсинги и собирать волосы, но не настаивать, - приводят слова горожанки сhelny-biz.

Директор школы, в свою очередь, утверждает, что организация штаба профилактики не была связана с внешним видом ряда учеников. Все дело в их оценках, уверяет руководитель учреждения.

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