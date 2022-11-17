В Чувашии осудили заведующую детсадом, провернувшую мошенническую схему на 660 тысяч рублей

За свое преступление женщина получила условный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Канашского района признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Установлено, что преступление совершалось в период с апреля 2015 по февраль 2022 года.

Подсудимая, будучи заведующей одного из местных детсадов, устроила на работу в качестве рабочего по ремонту и обслуживанию здания своего сына. Мужчина не выполнял трудовых обязанностей, но все равно получал зарплату, премии, материальную помощь и различные стимулирующие выплаты.

- Имея доступ к счетам, на которые начислялись денежные средства, она обращала их в свою пользу и распоряжалась по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила более 660 000 рублей, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

В итоге женщину приговорили к году и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на два года.

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