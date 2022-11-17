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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 6:42

В Чувашии осудили заведующую детсадом, провернувшую мошенническую схему на 660 тысяч рублей

Она устроила на работу сына и платила ему, несмотря на то, что тот не выполнял своих трудовых обязанностей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
За свое преступление женщина получила условный срок.

За свое преступление женщина получила условный срок.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Канашского района признана виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Установлено, что преступление совершалось в период с апреля 2015 по февраль 2022 года.

Подсудимая, будучи заведующей одного из местных детсадов, устроила на работу в качестве рабочего по ремонту и обслуживанию здания своего сына. Мужчина не выполнял трудовых обязанностей, но все равно получал зарплату, премии, материальную помощь и различные стимулирующие выплаты.

- Имея доступ к счетам, на которые начислялись денежные средства, она обращала их в свою пользу и распоряжалась по своему усмотрению. Сумма причиненного ущерба составила более 660 000 рублей, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

В итоге женщину приговорили к году и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком еще на два года.

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