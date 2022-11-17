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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 6:32

В Чебоксарах иномарка врезалась в «Ладу», за рулем которой была ученица автошколы

Девушка и ее инструктор получили травмы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ДТП произошло днем 16 ноября на проспекте Тракторостроителей. Фото: МВД по Чувашии

ДТП произошло днем 16 ноября на проспекте Тракторостроителей. Фото: МВД по Чувашии

Около 15 часов в среду, 16 ноября, на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах автомобиль BMW 530i врезался в «Ладу Веста», за рулем которой находилась ученица автошколы. По предварительным данным, водитель иномарки не соблюдал необходимую дистанцию, что и стало причиной столкновения.

В результате ДТП пострадала как ученица автошколы, так и инструктор, который находился рядом с ней. Они получили травмы, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии.

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