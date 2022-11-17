Мороз и солнце, только без солнца: какая погода ждет Татарстан в выходные

18 и 19 ноября в отдельных районах возможна метель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морозные дни в Татарстане, кажется, останутся еще надолго, если не до конца зимы. Ночью на четверг, 17 ноября, столбики термометров при прояснениях опускались до -14. По прогнозам синоптиков, днем будет теплее – от -1 до -6 градусов. Вместе с тем, правда, ожидаются небольшой снег, слабая метель и гололедица на дорогах.

18 числа будет от 0 до -7 градусов. В отдельных районах возможна метель, а местами сильный снег и ветер порывами до 15 м/с. На дорогах сохранится гололедица, не исключено образование снежных заносов.

Похожая погода с метелью, снегом и гололедицей будет и в субботу, 19 ноября. Ночью прогнозируется от -1 до 6 градусов, днем – от +1 до -4.

Все эти дни будет облачно, сообщает Гидрометцентр региона.

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