В Казани сын начальника Росгвардии Башкортостана, который попался с наркотиками, отделался штрафом

Несколько лет назад молодого человека перевели служить из Марий Эл в МВД Татарстана. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ново-Савиновский районный суд Казани рассмотрел уголовное дело Дмитрия Бурдо – сына начальника Росгвардии Башкортостана Александра Бурдо. Молодой человек попался с наркотиками и его в итоге приговорили к штрафу в 35 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Бурдо-младший изначально служил в МВД Марий Эл, откуда был переведен в ОБЭП МВД Татарстана. Как сообщили КП-Казань собственные источники в правоохранительных органах, вслед за этим переводом в столицу Татарстана поступила оперативная информация, что Дмитрий Бурдо может употреблять запрещенные вещества.

Коллеги из другого отдела установили за ним наблюдение. Как было потом оглашено на суде, этой зимой полицейский Дмитрий Бурдо через интернет приобрел синтетические наркотики. Забирал он их из закладки, а когда вез запрещенные вещества в такси, машину остановили татарстанские оперативники. Молодой человек увидев коллег быстро скину сверток с наркотиками на пол автомобиля. Но отвертеться не вышло.

По словам источника КП-Казань, Бурдо-младшему было предложено уволиться из органов, что он и сделал, отделался штрафом, а в уже бывшем для него ОБЭП из-за этой истории произошли кадровые перестановки.

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