Футбольный клуб «КАМАЗ» Набережных Челнов вылетел из розыгрыша Кубка России

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

В среду, 16 ноября, в Нижнекамске прошел матч 1/8 финала Кубка России между футбольным клубом Набережных Челнов «КАМАЗ» и командой из Санкт-Петербурга «Звезда». Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

На седьмой минуте матча счет открыл защитник «Звезды» Станислав Уткин, второй гол реализовал нападающий Санкт-Петербурга Дмитрий Суконкин. Единственный ответный гол забил полузащитник «КАМАЗа» Никита Кирсанов.

Таким образом, футбольный клуб из Татарстана вылетел из розыгрыша Кубка России, а «Звезда» пробилась в раунд плей-офф турнира.

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