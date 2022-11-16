В Чувашии с начала 2022 года усыновили и удочерили 42 ребенка

Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием приемных родителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С января по октябрь 2022 года в Чувашии усыновили и удочерили 42 ребенка. Из них 25 мальчиков и 17 девочек обрели свой дом, сообщает Госслужба республики по делам юстиции.

За аналогичный период 2021 года этот показатель был ниже. Тогда было зарегистрирован акт об усыновлении 40 детей-сирот.

Отметим, дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием приемных родителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. Данное решение подлежит государственной регистрации.

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