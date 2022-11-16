В Татарстане на развитие инфраструктуры для электромобилей добавят 55 миллионов рублей

Государственная программа направлена на создание инфраструктуры и технологических условий для развития электрических автомобилей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей выделили еще 55 миллионов рублей.Теперь общая сумма направленных на эти цели средств увеличилась до 322,6 миллиона рублей. Соответствующее изменение в государственную программу внесло правительство республики.

Согласно документу, без изменений остались объемы средств внебюджетных источников - 5,2 миллиона рублей. Однако увеличилось количество электрозарядных станций до 194 вместо 174 единиц.

Отметим, данная государственная программа направлена на создание инфраструктуры и технологических условий для развития электрических автомобилей. Это позволит повысить уровень углеродной нейтральности Татарстан, то есть сделать его еще более экологичным.

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