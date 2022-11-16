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НовостиСпорт16 ноября 2022 15:29

В 2023 году ралли «Шелковый путь» стартует с площади Тысячелетия в Казани

Гонка продлится десять дней
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Соревнования пройдут с 6 по 15 июля 2023 года.

Соревнования пройдут с 6 по 15 июля 2023 года.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Международное ралли «Шелковый путь» в 2023 году стартует с площади Тысячелетия в Казани и финиширует в Москве.

Одна из самых крупных гонок в Евразии пройдет с 6 по 15 июля 2023 года. В маршрут включили такие города, как Казань, Уфа, Магнитогорск, Оренбург, Саратов, Волгоград, Липецк и Москва.

- В общей сложности протяженность гонки составит десять дней, за это время участникам предстоит преодолеть 5 230 километров, - рассказал первый заместитель руководителя проекта Виктор Соколов.

К соревнованию будут допускаться участники на мотоциклах, квадроциклах, мотовездеходах, внедорожниках и грузовиках.

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