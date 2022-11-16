В аэропортах Татарстана с начала 2022 года выявили 12 пассажиров с признаками инфекции

Санитарно-карантинный контроль в аэропортах Татарстана осуществляется круглосуточно. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В Татарстане за десять месяцев 2022 года выявили 12 авиапассажиров с признаками инфекционных заболеваний. Они были обнаружены специалистами Роспотребнадзора республики в аэропортах "Казань" и "Бегишево".

Санитарно-карантинный контроль в этих воздушных гаванях осуществляется круглосуточно. Всего за указанный период было осмотрено 2,6 тысячи самолетов и проведен опрос среди 374,7 тысячи пассажиров на наличие инфекции.

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