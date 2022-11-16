Верховный суд Татарстана смягчил приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину

Бывшему банкиру скостили срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 16 ноября, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Его за злоупотребления, которые привели к банкротству банка и крупному ущербу приговорили к 12 годам колонии общего режима с выплатой 23 миллиардов рублей.

В этот раз Фемида сжалилась над Мусиным, но не особо. Верховный суд Татарстана постановил смягчить приговор бывшему банкиру – скостить срок на один год. Так, с учетом того, что экс-глава Татфондбанка с учетом всех арестов уже отсидел почти половину назначенного первой инстанцией срока, ему осталось провести вдали от общества еще пять лет. Но в колонию его пока не отправят, так как в другом суде сейчас рассматривается его новое уголовное дело. Речь снова идет о многомиллиардном ущербе, нанесённом его действиями все тому же Татфондбанку, но уже по другим преступным эпизодам. Так, что, вероятно, к оставшимся пяти годам ему могут добавить еще.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram