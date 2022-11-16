Жителям Казани предложили взять на передержку домашних животных мобилизованных горожан

Семьи мобилизованных пообещали помогать с кормом и наполнителем для лотка временным хозяевам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Казани предложили приютить у себя домашних животных мобилизованных горожан. Так, сейчас во временном доме нуждаются цвергпинчер Дигс и дворняжка Луна. Хозяина собак мобилизовали, а его жене стало трудно воспитывать ребенка и одновременно ухаживать за питомцами. По возможности супруга военнослужащего будет помогать временным хозяевам с кормом. Приютить нужно еще и абиссинскую кошку Эбби. Семья мобилизованного также готова обеспечивать питомца питанием и наполнителем для лотка.

- Желающие взять животных на передержку могут обратиться по телефону 8 (800) 350-02-16, ежедневно с 9.00 до 18.00, - сообщает пресс-служба движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

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