В Чувашии досрочно сдали участок дороги М-7 «Волга» у села Хыркасы

Участок открыли раньше на один год. Фото: пресс-служба главы Чувашии

В Чувашии с опережением на год сдали участок дороги М-7 «Волга» у села Хыркасы. Дорогу протяженностью в шесть километров после реконструкции открыли глава республики Олег Николаев и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

- За счет расширения проезжей части до четырех полос движения и ввода двухуровневой развязки пропускная способность здесь возрастет в 1,3 раза – с 37 тысяч до 50 тысяч автомобилей в сутки, – заявил руководитель региона.

Напомним, федеральная трасса М-7 «Волга» соединяет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию, Татарстан, Башкортостан и входит в состав самого длинного европейского маршрута Е22.

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