Жители Татарстана смогут стать новогодним голосом в казанских автобусах

Заявки на участие в акции "Стань новогодним голосом в казанском автобусе" будут приниматься до 1 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане стартует акция "Стань новогодним голосом в казанском автобусе". В нем смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо придумать оригинальное поздравление с Новым годом для родных и близких, а после не позднее 1 декабря направить аудио длиной не более 45 секунд на почту Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана atprt2019@yandex.ru. В теме письма нужно указать «Новый год», внутри его коротко рассказать о себе и оставить свой контактный телефон

Самые лучшие и оригинальные поздравления будут звучать во время движения по маршрутам. Это может быть подготовлено в формате стихотворения, песни или прозы.

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