После отравления людей газом на улице Научный Городок в Казани возбуждено уголовное дело

Специалистами решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Фото: Олег ЗОЛОТО

По факту отравления угарным газом двух человек в Казани возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Напомним, инцидент произошел в ночь на 16 ноября в одной из квартир дома №1 по улице Научный городок. Пострадавшие - 48-летний мужчина и 38-летняя женщина. Последней потребовалась госпитализация.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

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