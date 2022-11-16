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НовостиЭкономика16 ноября 2022 11:39

В Татарстане в октябре годовая инфляция замедлилась до 12,8%

Пиковый рост цен зафиксировали в апреле 2022 года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане прирост цен на продукты за месяц снизился с 16,5% в сентябре до 13,8% в октябре.

В Татарстане прирост цен на продукты за месяц снизился с 16,5% в сентябре до 13,8% в октябре.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане годовая инфляция в октябре 2022 года замедлилась до 12,8% после 14% в сентябре. Соответствующее исследование провело Отделение Банка России - Национальный банк по республике.

Согласно полученным данным, в Татарстане прирост цен на продукты за месяц снизился с 16,5% (в сентябре) до 13,8% (в октябре). Непродовольственная инфляция также уменьшилась за этот период до 13,3% после 14% за первый месяц осени 2022 года. Кроме того, инфляция в сфере услуг по сравнению с сентябрем снизилась лишь на 0,01%.

Отметим, в 2022 году пиковый рост цен зафиксировали в апреле. Тогда годовое значение инфляции в республике равнялась 18,6%.

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