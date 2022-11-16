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НовостиОбщество16 ноября 2022 12:50

В поездах по маршруту Москва-Казань появятся вагоны-бистро новой модели

Включить в составы их планируется до конца года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Они будут иметь просторные обеденные залы с кофемашинами, телевизорами и информационными табло.

Они будут иметь просторные обеденные залы с кофемашинами, телевизорами и информационными табло.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Пять вагонов-бистро новой модели включат в составы двухэтажных поездов, курсирующих по маршруту Москва-Казань. Получить их РЖД планирует до конца 2022 года, сообщают в пресс-службе компании.

Новая модель вагона-бистро имеет более широкий обеденный зал на втором этаже. Там есть не только столы на четырех человек, но и продольная стойка с поворотными креслами. В вагоне также установлены кофемашина, два телевизора, полки для вещей и информационное табло.

Пассажиры смогут покупать билеты непосредственно в вагон-бистро. Поездка в нем возможна будет только днем и не должна превышать шести часов.

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