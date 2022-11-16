В Татарстане с начала 2022 года за коррупционные преступления был наказан 231 чиновник

В Татарстане за последние десять лет количество лиц, попадающих в коррупционные ситуации, стало меньше в два раза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с начала 2022 года к ответственности за коррупционные преступления был привлечен 231 муниципальный служащий. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заведующий организационным отделом управления главы республики по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов.

По его словам, из общего количества привлеченных к ответственности лиц 225 человек получили административные наказания, а в отношении пяти возбудили уголовные дела.

Отметим, за последние десять лет в Татарстане людей, попадающих в коррупционные ситуации, стало меньше в два раза. В данное время это менее 10% жителей республики.

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