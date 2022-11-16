Власти Набережных Челнов направят 7,9 миллиона рублей на содержание парков зимой

Работы будут проводится до конца 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из бюджета Набережных Челнов на содержание парков зимой выделят 7,9 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо будет до конца текущего года оказывать услуги по очистке территории от мусора, уборке снега со скамеек и дорожек, скалыванию льда на пешеходных дорогах, посыпанию их песком, а также содержанию стационарных туалетов.

В список обслуживаемых территорий вошли 11 общественных пространств: Парк имени Марата Бибишева, Бульвар Юных Ленинцев, Гренада, Сидоровский, Парк Победы, Комсомолец, Комсомольский, Первая и вторая очереди набережной Тукая, Бульвар Шишкина, Бульвар имени Тинчурина, Площадь Азатлык.

Напомним, ранее сообщалось, что на очистку садов, парков и скверов Казани выделили 7,4 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram